Fatal Fury: City of the Wolves presenta Kim Dong Hwan con un trailer, è il figlio di Kim Kaphwan

Kim Dong Hwan è protagonista del nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves : si tratta del figlio del celebre Kim Kaphwan, il che risulta evidente quando lo si vede combattere, data la sua abilità nello sferrare potentissimi calci.

Ancora qualche mese di pazienza

La data di uscita di Fatal Fury: City of the Wolves è fissata al 24 aprile 2025, dunque ci vorrà ancora qualche mese di pazienza prima di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della saga di picchiaduro a incontri firmata SNK.

Un episodio promettente ma a suo modo bizzarro, se consideriamo che nel roster potrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo, oltre a un'ampia selezione di combattenti che conosciamo già oppure completamente inediti.

Abbiamo provato Fatal Fury: City of the Wolves lo scorso giugno, trovando l'esperienza sorprendentemente tecnica e complessa, forse persino troppo per i novizi; dotata di un ottimo ritmo e di un comparto visivo di gran lunga superiore alle aspettative.

Insomma, tutto fa pensare che City of Wolves possa rilanciare in maniera importante il brand di Fatal Fury, come già accaduto con Samurai Shodown e naturalmente con The King of Figthters.