Final Fantasy 16 è il gioco più atteso nella classifica Famitsu, battendo due esclusive Nintendo

Final Fantasy 16 ha conquistato, ancora una volta, la vetta della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu. Per la precisione è tornato in prima posizione dopo essere risalito dallo scalino più basso del podio, battendo la concorrenza di Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3, entrambe esclusive Nintendo Switch.

Di seguito la top 30 dei "most wanted" dei lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy XVI - 668 voti [NSW] Splatoon 3 - 652 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 620 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 572 voti [NSW] Bayonetta 3 - 488 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 435 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 339 voti [NSW] Ushiro - 215 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 212 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 196 voti [PS5] Pragmata - 164 voti [PS4] Star Ocean 6 - 159 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 138 voti [PS5] Star Ocean 6 - 130 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 127 voti [PS5] Resident Evil 4 - 122 voti [PS5] Street Fighter 6 - 109 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 106 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 95 voti [NSW] SD Gundam Battle Alliance - 93 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 92 voti [PS4] Fairy Fencer F: Refrain Chord - 90 voti [NSW] Sonic Frontiers - 77 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 74 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 69 voti [NSW] NieR: Automata The End of YoHRa Edition - 67 voti [NSW] Harvestella - 66 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 64 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 58 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 56 voti

Clive, il protagonista di Final Fantasy 16

La classifica è stata stilata sulla base dei voti ricevuti dai lettori di Famitsu tra il 14 e il 20 luglio, per questo motivo troviamo ancora in classifica Xenoblade Chronicles 3 nonostante sia già disponibile nei negozi (tra l'altro, ecco la nostra recensione) e probabilmente sarà presente anche in quella della prossima settimana.

Come possiamo vedere Splatoon 3 è al secondo posto, confermando la il grande entusiasmo verso il coloratissimo sparatutto multiplayer di Nintendo in arrivo il 9 settembre. Xenoblade Chronicles 3 chiude il podio al terzo posto.

In generale le posizioni più alte della classifica dei lettori di Famitsu è dominata da Nintendo Switch, con 7 giochi su 10 in arrivo sulla console portatile, tra cui anche Bayonetta 3, Pokémon Scarlatto e Violetto e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fanno eccezione il già citato Final Fantasy 16, la versione PS5 di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e Soul Hackers 2, rispettivamente al nono e decimo posto.

Molto più equilibrato il resto della classifica dove ci sono un buon numero di titoli per PS4 e PS5 e trova spazio anche una produzione occidentale come Hogwarts Legacy, una rarità per i most wanted di Famitsu.