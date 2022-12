Final Fantasy 16: confronto tra la cover giapponese e quella internazionale, qual è la migliore?

Final Fantasy 16 ha finalmente una data di uscita e questo significa varie cose. Una è il fatto che il gioco ha una cover ufficiale o per meglio dire due cover ufficiali, una per il mercato giapponese e una per il mercato internazionale. Qual è la vostra preferita?

Potete vedere le due cover poco sotto, condivise tramite ResetEra, dove è in corso un sondaggio tra gli utenti per decidere qual è la preferita del pubblico occidentale.

La prima cover di Final Fantasy 16 che vi mostriamo è quella internazionale, ovvero quella con Clove "fuso" con l'Ifrit in fiamme e il suo fratellino, Joshua, al centro che guarda verso lo spettatore. Sullo sfondo possiamo vedere una città, ma perlopiù è tutto coperto da fumo. Il nome del gioco è in alto e in nero, ma viene parzialmente coperto dall'artwork.

Copertina internazionale di Final Fantasy 16

La seconda cover, qui sotto, è invece quella giapponese. Si tratta dell'immagine più famosa di Final Fantasy 16, con Clive al centro, in basso, dietro al nome del gioco scritto in bianco. Subito dietro il nostro protagonista vediamo Fenice e Ifrit che si stanno per scontare e sullo sfondo c'è una delle città del gioco, con il proprio Cristallo subito dietro e un cielo cosparso di nubi.

Copertina giapponese di Final Fantasy 16

Entrambe le copertine sono molto belle, a nostro parere, ma qual è la vostra preferita? Su ResetEra il pubblico, al momento della scrittura di questa notizia, è equamente diviso tra chi preferisce quella giapponese e chi preferisce quella occidentale. Una fetta di giocatori pensa che sono belle entrambe e una piccola quantità di utenti affermano che la copertina dovrebbe avere sfondo bianco con il nome del gioco e nient'altro.

Vi ricoriamo anche che Final Fantasy 16 vi fa combattere con un cane, sarà l'unico alleato a cui dare ordini.