Final Fantasy 16 vi fa combattere con un cane, sarà l'unico alleato a cui dare ordini

Final Fantasy 16 includerà una serie di personaggi alleati del nostro protagonista. Tra questi vi è anche un cane e sarà l'unico a cui potremo dare ordini durante le battaglie.

Durante la presentazione dei The Game Awards 2022, abbiamo visto un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy 16 nel quale abbiamo visto il cane che ci accompagnerà in battaglia da un certo punto del gioco.

Il suo nome è Torgal e in qualche modo è stato in grado di sopravvivere alla distruzione degli eventi della fase iniziale di Final Fantasy 16. Il cane si unisce quindi a Clive - ovvero il nostro personaggio - e lo aiuta in combattimento. Non solo è un abile combattente, ma è anche in grado di curare Clive. Inoltre, se si danno ordini con il giusto tempismo è possibile attivare attacchi combinati tra i due.

Non sarà l'unico personaggio a far parte della squadra di Clive, badate bene, ma sarà l'unico che potrà ricevere ordini direttamente dal giocatore. Gli altri personaggi agiranno in modo completamente indipendente sulla base delle proprie capacità e del proprio equipaggiamento. Nel corso del gioco vi saranno più personaggi che si uniranno a Clive.

Diteci, cosa ne pensate della gestione di questo animale da compagnia (e battaglia)? Avreste preferito un team completo come Final Fantasy 7 Remake?