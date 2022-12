Dead Space, un video diario dedicato al Plasma Cutter rivela com'è stato ridisegnato

IGN ha pubblicato un interessante video diario in cui gli sviluppatori del remake di Dead Space spiegano in che modo hanno ridisegnato l'iconico Plasma Cutter che Isaac Clarke utilizza per combattere i Necromorfi, tagliandogli via gli arti.

Destinato, secondo alcuni rumor, a essere protagonista di una collaborazione con Fortnite a gennaio 2023, pochi giorni prima del lancio, Dead Space racconterà la stessa storia del 2008 ma in maniera differente, e anche l'equipaggiamento del protagonista verrà modificato.

Il Plasma Cutter non farà eccezione: gli autori hanno pensato a come rendere in maniera più realistica e coerente questo strumento, andando al contempo ad aggiungere una serie di potenziamenti che potremo sbloccare durante la campagna per renderlo ancora più efficace.

Naturalmente il discorso si estende a tutte le armi presenti nel gioco, che a seconda dell'upgrade effettuato potranno includere effetti elementali, ad esempio il fuoco, e infliggere danni extra ai Necromorfi durante le sequenze di combattimento.

Dead Space sarà disponibile a partire dal 27 gennaio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.