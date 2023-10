Final Fantasy 16: Hironobu Sakaguchi ha spiegato perché è un Final Fantasy a tutti gli effetti

Hironobu Sakaguchi è il papà della serie Final Fantasy e in occasione del Fan Fest di Final Fantasy 14 ha avuto modo di spiegare cosa caratterizza la serie e perché Final Fantasy 16 sia un Final Fantasy a tutti gli effetti.

Come saprete il lancio di Final Fantasy 16 è stato accompagnato da diverse polemiche per la sua natura action e per l'abbandono di alcuni stilemi tipici, come i combattimenti a turni. Durante l'evento c'è stato spazio anche per le domande da parte del pubblico. Una di queste riguardava proprio la natura dei capitoli della serie, ossia cosa li rende davvero considerabili tali.