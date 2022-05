Final Fantasy 7: nuove informazioni sul 25° anniversario a giugno 2022, promette Nomura

Come riportato dall'account Twitter @xenosaga7, Nomura ha svelato che Square Enix ha intenzione di svelare nuove informazioni riguardo al 25° anniversario di Final Fantasy 7 il prossimo mese, ovvero a giugno 2022.

L'informazione è stata originariamente condivisa tramite un live stream dedicato a Final Fantasy 7 First Soldier, il gioco sparatutto battle royale per mobile dedicato al mondo di FF7, che si pone anche come prequel delle avventure di Cloud e Zack. Il video è in giapponese, quindi non ci è possibile capire se vi sono altre informazioni. @xenosaga7, però, non indica altro, quindi crediamo che non sia stato detto altro di rilevante, sopratutto considerando che questo è un annuncio di un annuncio di un evento.

La speranza, ovviamente, è che l'evento del 25° anniversario di Final Fantasy 7 serva per svelare alcune informazioni riguardo a Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (nome non ufficiale). Il progetto FF7 è diviso in molti giochi, come il già citato First Soldier, ma anche Ever Crisis, un free to play che racconterà l'intera saga (compresi Crisis Core, Before Crisis, l'originale, Dirge of Cerberus e Advent Children) in formato episodico su mobile.

Questi ultimi giochi possono essere interessanti, ma i fan storici che giocano perlopiù su PC e console vogliono per certo scoprire di più sul prossimo remake. È così anche per voi?