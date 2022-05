The Mandalorian: Dave Filoni e John Favreau hanno discusso "ferocemente" su Baby Yoda

Uno dei motivi per i quali The Mandalorian è divenuto rapidamente virale è la presenza di "Baby Yoda", soprannome dato dalla community di Star Wars a Grogu. Scopriamo però che Dave Filoni - produttore esecutivo - e John Favreau - regista e sceneggiatore - hanno discusso "ferocemente" riguardo al personaggio.

Filoni ha spiegato: "Onestamente, è qualcosa che non avrei mai fatto perché Yoda è Yoda. Penso che le persone ora guardino al passato e pensino che ci siamo buttati. In realtà siamo stati molto cauti. Il livello di attenzione, specialmente nella prima stagione, riguardo al modo in cui abbiamo presentato questo bambino è stato elevatissimo."

I creatori di The Mandalorian erano in dubbio su Grogu, soprattutto perché i design originali proponevano delle mani ferali e piene di rughe. Un nuovo artwork, che potete vedere qui sotto, ha reso il tutto reale. Favreau afferma che Grogu era "impacciato e bruttino" nel modo giusto. Non doveva essere troppo carino.

Un problema più grande, però, è stato quello della lore. Favreau e Filoni non volevano che il mistero di Yoda venisse svelato: ancora oggi il personaggio non ha un'origine certa. Grogu poteva rischiare di rovinare il maestro Jedi amato da tutti. Kathleen Kennedy, capo di Lucasfilm, ha affermato che "Ci ha bloccati per un po' di tempo. [Jon Favreau] e Dave [Filoni] hanno discusso alquanto ferocemente."

A tutto questo si somma poi il fatto che, storicamente, i nuovi personaggi "carini" di Star Wars non sono sempre stati amati. Jar Jar Binks, ad esempio, è stato ideato come un personaggio divertente per i bambini, ma è stato subito odiato. Gli Ewoks, della trilogia originale, non sono stati esattamente amati da tutti anche all'epoca. Grogu, per fortuna, è stato un grande successo.

Guardando al futuro della saga e precisamente a Star Wars Ahsoka, sappiamo che la produzione della serie è iniziata.