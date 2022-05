Musiche online: Nintendo dovrebbe prendere esempio da Square Enix

Dopo una fase storica durante la quale i maggiori attori dell'industria non sono sembrati mai realmente interessati ad applicare delle misure per coadiuvare la preservazione dei videogiochi, negli ultimi anni sono state diverse le compagnie che hanno mosso degli importantissimi passi in avanti in tal senso. Microsoft, ad esempio, è dall'inizio dell'ottava generazione di console che spinge sul concetto di retrocompatibilità, mentre Sony ha recentemente fondato un "Preservation Team" dedicato proprio a questo scopo, oltre a inserire i classici delle prime PlayStation in un tier del nuovo abbonamento PS Plus. Come un testardo salmone d'acqua dolce, Nintendo naviga invece nella direzione opposta di quella che ormai è una tendenza del settore, e sebbene sia ormai circondata da esempi virtuosi, la compagnia nipponica continua a salire alle cronache per la violenta rimozione dalla rete di qualsiasi contenuto non autorizzato che le appartenga, anche se dietro alla sua pubblicazione non c'è alcuno scopo di lucro.

La scomparsa del canale di GilvaSunner lascia quasi mezzo milione d'iscritti senza un punto di riferimento per il recupero e l'ascolto della sconfinata produzione musicale che Nintendo ha involontariamente inciso nel corso della sua longeva storia da publisher, il tutto mentre la compagnia non sembra essere in alcun modo recettiva alla richiesta dei fan di avere un'alternativa legale per la fruizione di questi contenuti artistici.

Come se non bastasse, la compagnia ha creato un canale YouTube nuovo di zecca, Square Enix Music Channel , che non si limita a includere le playlist con i link diretti a tutte le tracce delle colonne sonore appena citate, ma si spinge a ospitare interviste e approfondimenti musicali con i compositori e produttori giapponesi. Ci sono addirittura dei mix che possono essere messi in sottofondo mentre si lavora, si studia o si gioca, sintomo di come Square Enix sia realmente interessata a promuovere il canale piuttosto che destinarlo ad accogliere un'enciclopedia cristallizzata delle opere musicali che ha prodotto.

Cosa aspetta Nintendo?

Un classico approfondimento musicale sul canale YouTube di Square Enix

Guardando all'incredibile lavoro svolto da Square Enix, non vengono in mente delle ragioni valide per cui Nintendo non debba seguire il suo esempio, utilizzando piattaforme come YouTube per conservare e rendere accessibili a vecchi e nuovi videogiocatori le tracce musicali che hanno contribuito a rendere i giochi della grande N i capolavori senza tempo che ricordiamo oggi. Pubblicando un archivio musicale sui più popolari servizi di streaming, Nintendo non solo potrebbe continuare a difendere il materiale proprietario rimuovendo le copie non autorizzate che spuntano in rete, ma avrebbe inoltre l'opportunità di monetizzarne la riproduzione, riuscendo infine ad avvicinarsi a quella community di appassionati che fino a questo momento aveva provato a preservare la storia del colosso giapponese solo per vedersi recapitare una lettera di diffida dagli avvocati della compagnia.

Sarebbe una mossa in grado di soddisfare davvero chiunque, e che avrebbe innanzitutto il merito di avviare un processo di preservazione capace di difendere l'immenso patrimonio artistico di Nintendo, un bagaglio di amore e ricordi che rischia di andare perduto per sempre.

Qual è la vostra opinione in merito? Pensate che Nintendo faccia bene a proteggere la sua proprietà intellettuale o vorreste che l'azienda si muovesse per avviare iniziative come quella messa in campo da Square Enix? Ditecelo nei commenti qui sotto!