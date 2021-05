Final Fantasy: Kitase è ora il Brand Manager della serie di Square Enix

La saga di Final Fantasy si trova in un momento di grande espansione. Dopo il successo di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix è pronta a rilasciare un DLC e una versione PS5. I lavori sulla Parte 2 proseguono e sono in produzione anche un battle royale mobile (First Soldier) e una raccolta dell'intera saga di FF7 dallo stile retro (Ever Crisis). Non dimentichiamoci poi che in sviluppo c'è anche Final Fantasy 16. Il franchise è lanciato verso il futuro e per guidare questa evoluzione Square Enix mette a capo Yoshinori Kitase, che prende il posto di Shinji Hashimoto come Brand Manager.

Shinji Hashimoto rimarrà in Square Enix per lavorare su piani futuri e altri progetti, ma da ora Kitase è Brand Manager dell'intero franchise di Final Fantasy. Kitase ha dato il via alla propria carriera con la serie tramite il quinto capitolo ed è stato producer di Final Fantasy 7 Remake e lo sarà anche del seguito, così come di Ever Crisis.

Kitase, in posa con la Buster Sword di Final Fantasy 7

Per quanto riguarda Final Fantasy 7 Remake Parte 2, abbiamo avuto modo di scoprire che arriveranno nuovi indizi a luglio 2021, grazie al nuovo libro Ultimania Plus.

Inoltre, abbiamo scoperto finalmente la data di uscita ufficiale di Final Fantasy 14: Endwalker.