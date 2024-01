Focus Entertainment cambierà nome in PulluP e si riorganizzerà in tre divisioni

Focus Entertainment ha annunciato che il prossimo 1 aprile cambierà nome in PulluP Entertainment e affronterà una riorganizzazione interna che darà vita a tre differenti divisioni: una dedicata al publishing, una al retrogaming e una allo sviluppo di giochi.

Si tratta del secondo cambio di nome per l'azienda, che nel 2021 è passata da Focus Home Interactive a Focus Entertainment, e coincide in questo caso con la nomina ad amministratore delegato di Geoffroy Sardin dopo venticinque anni di carriera in Ubisoft.