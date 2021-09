Focus Home Interactive cambia nome in Focus Entertainment

Focus Home Interactive, il publisher francese con base a Parigi, ha deciso di cambiare nome in Focus Entertainment, con una modifica al branding non proprio enorme ma comunque significativa, che viene spiegata anche come un rilancio della compagnia sotto una nuova filosofia.

L'etichetta di A Plague Tale: Innocence e The Surge è una delle maggiori in Europa e si sta espandendo a ritmo notevole: di recente è stata infatti annunciata l'acquisizione del team DotEmu, autore di Streets of Rage 4 e Metal Slug Tactics, mentre in precedenza era stata acquisita anche Deck 13, team di The Surge e Lords of the Fallen.

All'interno di questa nuova dimensione, che comprende anche Streum On Studio e l'etichetta The Arcade Crew, Focus ha intenzione di potenziare ulteriormente le attività in diverse direzioni e la scelta del nuovo nome in Focus Entertainment rimarca questa volontà.

Focus Entertainment, il nuovo logo e brand del publisher

Il brand, in questo senso, indica la volontà di coprire attività diverse all'interno dell'intrattenimento ad ampio spettro, diversificando maggiormente le produzioni tra giochi e altri media, oltre che dedicarsi a servizi e altri modelli di business ancora non meglio identificati.

Riferirsi all'Entertainment in generale, nel nuovo brand, riguarda dunque sia la volontà di espandersi in più settori dell'intrattenimento che concentrarsi ancora di più sulle esperienze uniche da offrire agli utenti, in base al progetto annunciato da Focus Entertainment.