Avowed potrebbe essere lo Psychonauts 2 di Obsidian, per un insider

Secondo l'insider Klobrille, Avowed potrebbe diventare lo Psychonauts 2 di Obsidian Entertainemnt, ossia il suo miglior titolo, capace di mostrare le vere capacità dello studio con un budget da tripla A.

Per rendersene conto, basta guardare ai grandi giochi di Obsidian del passato, realizzati in condizioni economiche decisamente peggiori, con molti meno soldi e con dei tempi di sviluppo più risicati. Microsoft non garantisce finanziamenti infiniti, ma sicuramente sta fornendo allo studio delle risorse che non ha mai avuto.

Inoltre Avowed sarà il primo tripla A di Obsidian in cui gli sviluppatori si potranno concentrare solo sul gioco. Un buon banco di prova di queste nuove possibilità è stato sicuramente Grounded, che sta venendo molto bene nonostante sia un titolo molto piccolo, affidato a un team di sole quindici persone.

Per Klobrille Avowed non sarà il gioco tecnicamente più impressionante di sempre, proprio come Psychonauts 2. Sarà bello, ma manterrà la tradizione dello studio di eccellere in altre aree: ambientazione, narrazione, design delle quest, sceneggiatura e combattimenti.