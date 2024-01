Starpets è la nuova serie Ubisoft di genere space kitsch comedy in stop motion realizzata in VR

Ubisoft ha annunciato Starpets, una nuova serie TV in stop motion di genere space kitsch comedy realizzata in VR tramite Quill software. Potete vedere il teaser trailer poco sotto.

Starpets è creata dalla regista Stéphane Berla (La meccanica del cuore), scritto da Eric Judor (Represent, Weekend Family) e da Hafid Benamar (Platane). Sarà realizzata sotto la divisione Ubisoft Film & Television.

Il trailer di Starpets si apre con una famiglia di coniglietti che mangia felice in un prato. Poi una astronave gigantesca arriva e rivela che sia in un universo fatto di micropianeti e che il pianeta sta per essere distrutto. Una mano-nave guidata da un gruppo di Rabbid (personaggi di Ubisoft) arriva e cerca inutilmente di fermare gli aggressori, che fanno a pezzi il pianeta e disintegrano i coniglietti, strato per strato.

La descrizione ufficiale recita: "L'imperatore intergalattico John LeDouche è piuttosto incazzato. Sua madre, indovina ed eminenza grigia, ha profetizzato che un Prescelto avrebbe presto posto fine al suo regno tirannico. Tuttavia, prima di morire in modo quasi eroico, il Prescelto ha trasferito il 25% del suo brillante cervello nel corpo di un Rabbid, tutto per un problema di larghezza di banda (come spesso accade). Nel processo si è anche trasformato in Ken. Il destino dei Rabbids e dell'universo è ora sulle sue spalle pelose, sulla sua navicella sgangherata e sul suo quarto di genio... "Starpets" è sia una commedia super assurda che una space opera sotto acido, resa in uno stile di animazione mai visto prima!"