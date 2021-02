Focus Home Interactive apre Deck13 Studio Montreal per integrare talenti e know-how

Focus Home Interactive ha annunciato di aver aperto Deck13 Studio Montreal. Questo nuovo studio servirà per avere un appoggio all'interno di una delle zone del mondo più creative e prolifiche per i videogiochi, così da poter attrarre e integrare nuovi talenti e know-how.

Deck13 è uno studio tedesco nato nel 2001 a Francoforte. I suoi due giochi più famosi sono senza dubbio Lords of the Fallen, The Surge e The Surge 2. Lo scorso giugno Focus Home Interactive ha acquistato lo studio per poco più di 7 milioni di euro.

Adesso Deck13 ha deciso di aprire una divisione in Canada. "Montreal è un terreno fertile per far crescere il talento, oltre che un centro per l'innovazione tecnologica," ha detto l'amministratore delegato di Deck13 Mathias Reichert.

"Deck13 Studio Montreal ci consentirà di rafforzare le nostre conoscenze e di integrare nuovi punti di vista, culture e know-how che faranno fare sicuramente allo studio un salto di qualità".

La casa madre Focus Home Interactive, invece, sostiene che un nuovo studio in Canada è stato creato con anche lo scopo di espandere il proprio marchio oltreoceano e per costruire un nuovo sistema di supporto che può servire anche agli altri suoi team di sviluppo a crescere. Recentemente la divisione gaming di Focus, Nacon, ha acquistato Big Ant Studios per 35 milioni di euro.