Fortnite Capitolo 4 Stagione 1: Geralt di The Witcher sbloccabile nel nuovo Battle Pass

Come abbiamo visto, Fortnite Capitolo 4 è stato lanciato ieri con il nuovo aggiornamento al gioco Epic Games, e il Battle Pass della Stagione 1 presenta già una prima sorpresa in termini di collaborazioni e crossover: tra i personaggi sbloccabili troviamo infatti Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher.

Con l'aggiornamento di ieri, 4 dicembre 2022, Fortnite è passato al Capitolo 4 con una nuova mappa mostrata nel trailer cinematografico e diversi nuovi elementi di gioco compresi nel Battle Pass, come abbiamo visto nel gameplay trailer, riportato qui sotto.

Tra questi, come elemento peculiare aggiunto in questa Stagione 1, c'è Geralt di Rivia, che rappresenta una nuova skin per i personaggi del gioco.

Questa introduzione arriva grazie a una collaborazione tra Epic Games e CD Projekt RED, che consente l'utilizzo ufficiale del personaggio con tutte le sue caratteristiche note, dall'aspetto alla presenza delle spade e alla caratterizzazione generale dell'equipaggiamento.

Geralt è previsto come un obiettivo di "metà stagione", dunque arriverà nelle prossime settimane all'interno della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, peraltro in concomitanza con il rilascio dell'aggiornamento next gen di The Witcher 3: Wild Hunt che porterà miglioramenti tecnici al gioco su PS5 e Xbox Series X|S.

Ovviamente l'uso di Geralt non modificai il gameplay di Fortnite, trattandosi di un elemento meramente estetico come tutte le skin del gioco, ma risulta particolarmente carismatico. Tra le altre skin, è previsto anche l'arrivo del Doomslayer, protagonista di DOOM.