Fortnite, guardare film su Party Reale è più divertente che al cinema?

Se qualcuno un anno fa vi avesse detto che presto avreste potuto guardare dei film su Fortnite, lo avreste presto per pazzo, ammettetelo. Però è successo davvero, e il primo ad essere trasmesso è stato Inception di Christopher Nolan. La novità ha attirato il classico numero milionario di spettatori, che a proiezione compiuta si sono detti più o meno soddisfatti. Ma secondo alcuni, guardare film su Party Reale è addirittura più divertente che al cinema.

È il parere, tra gli altri, di Vice.com. L'esperienza raccontata dalla redazione è stata più che positiva: l'"inviato speciale" è entrato su Fortnite Capitolo 2, ha effettuato l'accesso a Party Reale, e si è goduto il film in compagnia di perfetti sconosciuti. Qualcuno subito ha iniziato ad inveire e lamentarsi: ha allora avviato le impostazioni di gioco e lo ha mutato. "Una cosa che non ho mai potuto fare nella vita reale".

Ma non è l'unico vantaggio del cinema improvvisato su Fortnite Party Reale, a detta della redazione in questione (e con lei, molte altre si sono dette d'accordo). A rendere speciale l'atmosfera delle proiezioni di film sul Battle Royale di Epic Games è in generale tutto il contesto, la presenza di altri giocatori che in quel momento restano lì, pur potendo decidere di spostarsi altrove. Non mancano problemi di sorta: nell'area vengono forniti rampini, pomodori da lanciare e altre armi, dunque la folla può diventare rapidamente fastidiosa e lì non è possibile intervenire.

Non un'esperienza per puristi e cultori del cinema, certamente: tuttavia divertente e innovativa. Non è la prima volta che Fortnite cerca di unire il mondo reale o di altri media a quello del videogioco in sé: ci ha già provato con i concerti di Travis Scott e Marshmello, poi con i trailer dei film in arrivo nei cinema, ora direttamente con la proiezione di intere pellicole. Quale sarà il prossimo passo? Convention online su Battaglia Reale?