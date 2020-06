Fortnite Stagione 3, cataclisma naturale e pistola lanciarazzi confermati da un nuovo leak

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è dietro l'angolo: debutterà la prossima settimana su tutte le console, su PC e dispositivi mobile. Ma cosa accadrà esattamente? Quali saranno le novità? Un nuovo leak sembrerebbe confermare almeno il cataclisma naturale, e poi una nuova arma di gioco: la pistola lanciarazzi.

Per quanto riguarda la mappa di gioco sommersa dall'acqua, vi avevamo già parlato di una prima indiscrezione che faceva riferimento anche ai veicoli-squalo. Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 vedrà quasi certamente un innalzamento del livello dell'acqua, probabilmente tramite un cataclisma naturale, anche se parzialmente causato dal dispositivo di Mida. La nuova conferma arriva dal leak di Tabor Hill, uno YouTuber che ha divulgato queste informazioni con i suoi spettatori nelle scorse ore.

Non sarebbe l'unica novità di rilievo (parliamo al condizionale perché attualmente Epic Games non ha ovviamente commentato nulla di tutto ciò), dato che la Stagione 3 dovrebbe vedere anche l'introduzione di una nuova arma di gioco: la pistola lanciarazzi. Non sappiamo come, quando e perché potrà essere utilizzata, né se sarà propriamente un oggetto offensivo o difensivo. Ma finalmente rappresenterebbe un'introduzione inedita, l'unica dall'inizio del Capitolo 2.

YouTuber, streamer e dataminer sono ormai discretamente concordi su tutte queste informazioni. Non resta che attendere l'evento il Dispositivo (si terrà il 15 giugno 2020) e po il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Allora ogni domanda rimasta in sospeso avrà la sua risposta, finalmente.