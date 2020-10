Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, Distruggi ragnatele all'Autorità

Si chiama Distruggi ragnatele all'Autorità ed è una delle nuove sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Dal nome il compito è abbastanza intuitivo, ma non crediate di non aver bisogno di qualche consiglio per metterlo in pratica; questa guida servirà bene allo scopo.



Per completare la sfida Distruggi ragnatele all'Autorità innanzitutto dovrete recarvi in questo preciso luogo indicato, cioè l'Autorità. La posizione da tenere d'occhio è dunque il centro esatto della mappa di gioco di Epic Games, che prima si chiamava l'Agenzia (ma i tempi di Mida sono ormai un bel ricordo).



Le ragnatele dell'Autorità non sono infinite, e anche nascosti in alcuni punti ben precisi della struttura. Il vostro compito è quello di trovarle e distruggerle, o tramite il piccone o sparando con armi da fuoco. La strategia più conveniente è quella di cominciare una partita dopo l'altra fino a completare la missione, il più rapidamente possibile: e dunque in Singolo.



Questo video vi mostra dove sono le ragnatele dell'Autorità: seguitelo passo passo e non avrete problemi.