Fortnite: update 3.15 disponibile, ecco le novità introdotte

Oggi, 4 maggio, Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo battle royale, Fortnite. Precisamente, parliamo dell'update 3.15 che si occupa di correggere una serie di problemi presenti nel gioco. Vediamo i dettagli.

Sulla base di quanto indicato da Epic Games stessa, l'update 3.15 di Fortnite è stato rilasciato per tutte le piattaforme (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile). Si occupa di eliminare dei problemi legati ad alcuni elementi cosmetici e di ottimizzare la stabilità del battle royale, oltre a risolvere un problema che impediva ai giocatori di raccogliere l'arco esplosivo di Raz.

Fortnite: l'update 3.15 introduce alcune correzioni

Epic Games spiega di essere al corrente del fatto che, con l'aggiornamento 16.30 (il più recente) di Fortnite, è stato rilasciato uno stile alternativo per il costume Tsuki incompleto: il team è al lavoro per risolvere il problema e segnalerà quando la cosa sarà corretta. Per il momento quello stile alternativo è stato rimosso. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che venga reintrodotto.

Per il momento questo è tutto quello che è stato segnalato dagli sviluppatori. È possibile che vi siano correzioni minori non segnalate o che il team abbia colto l'occasione per introdurre in Fortnite qualche dettaglio segreto che preannuncia le novità di fine stagione 6.

