Xbox Game Pass base con LIVE Gold incluso? No, si è trattato di un semplice errore

Xbox Game Pass includerà nella versione base l'abbonamento a Xbox LIVE Gold? A quanto pare no: le informazioni emerse nelle scorse ore erano frutto di un semplice errore nella descrizione del prodotto.

Sembrava davvero che l'abbonamento base a Xbox Game Pass potesse dare accesso anche al LIVE Gold, ma come detto le cose non stanno così e Microsoft ha provveduto a correggere le indicazioni presenti su Xbox Store dopo qualche segnalazione.

Certo, lo svarione della casa di Redmond probabilmente non fa che anticipare ciò che un po' tutti si aspettano accadrà, ovverosia che l'abbonamento a Xbox LIVE Gold venga accantonato, come appena accaduto per i giochi gratis.

L'eliminazione del servizio consentirebbe all'azienda di valorizzare ulteriormente il suo prodotto di punta, Xbox Game Pass, specie nella versione Ultimate che già al momento include anche Xbox LIVE Gold e il catalogo dei titoli di EA Play.

Insomma, è solo questione di tempo e probabilmente tutti i tasselli del puzzle troveranno la propria collocazione, andando a semplificare l'offerta relativa ai servizi Microsoft e fornendo agli utenti un ecosistema ancora più immediato.