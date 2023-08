Forza Horizon 5: Italian Automotive annunciato, le auto italiane sono in arrivo

Playground Games ha annunciato con un primo teaser il prossimo arrivo di Italian Automotive, un prossimo aggiornamento di Forza Horizon 5 che porterà, all'interno del gioco, alcuni storici marchi italiani di auto, alcuni dei quali di ritorno dai capitoli precedenti.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma Italian Automotive ha una data d'uscita fissata per il 17 agosto 2023, attraverso un update di Forza Horizon 5. Con questo arriveranno le auto Alfa Romeo, Abarth, Fiat e Lancia, per la gioia degli appassionati di motori in generale e di quelli italiani in particolare.