Frostpunk 2: il team svela quando potremo vedere il gioco in azione e a che punto è lo sviluppo

Frostpunk 2, tramite un recente trailer, ha confermato che sarà pubblicato nel 2024. Ora, però, il profilo Twitter ufficiale ha condiviso qualche informazione aggiuntiva sui progressi dello sviluppo e anche sul quando potremo scoprire qualcosa di più sul gioco.

Come potete vedere poco sotto, viene spiegato che le informazioni sono state condivise durante una conferenza con gli investitori. Viene detto che tutte le componenti principali di Frostpunk 2 sono attualmente giocabili e che per il momento la massima priorità è fare dei test di gioco esterni al team.

La stampa avrà inoltre la possibilità di vedere il gioco alla Gamescom e vi sarà poi un press tour negli USA a settembre 2023. Per quanto riguarda invece una presentazione del gameplay per il pubblico, il periodo fissato è l'inizio dell'autunno. Infine, il periodo di uscita è la prima metà del 2024.

Sulla base di quanto indicato, crediamo che durante la Gamescom non sarà mostrato un gameplay pubblico, ma magari arriverà un nuovo trailer in CGI o comunque di pura presentazione dell'atmosfera e del contesto di Frostpunk 2.

In poche parole, dovremo attendere ancora mesi, ma siamo certi che i fan saranno pronti questo autunno per scoprire tutto quel che il team sarà pronto a mostrare su Frostpunk 2. Ecco infine il nuovo trailer e le immagini per il survival gestionale.