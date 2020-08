Gamescom 2020: seguite il Future Games Show con noi in diretta su Twitch

Altra giornata intensa sul canale Twitch di Multiplayer.it. Gli appuntamenti del pomeriggio culmineranno stasera con la diretta del Future Games Show. Si tratta di uno degli appuntamenti principali di questa edizione digitale della Gamescom 2020, un evento che promette di mostrare circa 50 giochi in poche ore.

Il nostro pomeriggio, però, partirà alle 15 con Francesco Serino che ci mostrerà il nuovo DLC di Control: AWE. Nella nostra recensione di Control: AWE abbiamo sottolineato diverse criticità del gioco: scopriamo assieme se il nostro vulcanico redattore è d'accordo col giudizio di Tommaso Pugliese.

Le 17:00 sono perfette per mostrare il gioco di Holly e Benji. Solo che non lo faremo all'interno di Bim Bum Bam, ma su Twitch in compagnia di Vincenzo Lettera. Nel frattempo, perchè non vi leggete la recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Alle 18 Pierpaolo Greco e Umberto Moioli parleranno della Gamescom 2020, di tutto quello che è stato mostrato nell'Opening Night Live di ieri e delle aspettative che hanno per la serata e per il weekend.

Alle 20:30, poi, sarà il turno di Pierpaolo e Alessandra Borgonovo che commenteranno in diretta il Future Games Show. Offerto da GamesRadar e presentato da David Hayter e Debi Mae West, gli attori che hanno prestato le voci a Snake e Meryl Silverburugh in Metal Gear Solid, questo show promette di mostrare oltre 50 giochi dai più importanti publisher del mondo quali Activision, Ubisoft, 2K, Sega, Devolver Digital, Modus Games, Merge Games, Frontier Developments, Daedalic Entertainment, PLAYISM, Stuck In Attic, Walkabout Games, General Interactive Co., Jaw Drop Games, Rocketship Park, TeamKill Media, Toplitz Productions, Studio 369, Raw Fury, The Binary Mill, Systemic Reaction e Ice Water Games.

Mica male, no?

L'appuntamento è quindi per questo pomeriggio, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.