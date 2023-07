Gamescom 2023: THQ Nordic non parteciperà, ecco perché

Nonostante abbia partecipato alle precedenti edizioni, THQ Nordic ha annunciato che non prenderà parte alla Gamescom 2023, che si svolgerà a Colonia tra il 23 e il 27 agosto, anticipata il 22 agosto dal Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley.

La conferma arriva da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di THQ Nordic, in cui la compagnia afferma che non sarà presente alla manifestazione in alcun modo, dando l'appuntamento ai fan all'edizione del prossimo anno.