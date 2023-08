Gangs of Sherwood, nuovo video diario sul sistema di combattimento

Gangs of Sherwood vanterà un sistema di combattimento spiccatamente action, sorprendentemente frenetico e spettacolare: lo rivela il nuovo video diario pubblicato da Nacon, in cui il game designer Sven Panes Robelo illustra tutti questi aspetti.

In uscita il 19 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gangs of Sherwood adotterà un approccio decisamente immediato e veloce, dividendo i personaggi per classi e donando a ognuno di essi caratteristiche differenti.

Come da tradizione, ci troveremo dunque a controllare tank inarrestabili oppure ranged come lo stesso Robin Hood, in grado di attaccare dalla distanza con diversi tipi di frecce e infliggere danni ingenti anche a gruppi di nemici molto ampi, coordinandosi con i propri compagni.