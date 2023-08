EA Sports FC 24, il trailer della modalità Ultimate Team rivela le sue novità

Dopo le novità della Carriera Allenatore e Calciatore, EA Sports FC 24 riprenderà in Ultimate Team il meccanismo tradizionale della costruzione della squadra , aumentando la rosa dei giocatori disponibili e le possibilità per divertirsi.

L'inizio di un nuovo corso

Come sappiamo, EA Sports FC 24 è il primo episodio del nuovo corso per la serie di Electronic Arts dopo il cambio di nome che ha portato il franchise ad abbandonare il marchio FIFA in seguito al mancato rinnovo degli accordi con l'organizzazione sportiva internazionale.

Proprio in virtù di questo nuovo inizio, il publisher americano è ben consapevole di doversi impegnare per inserire nell'edizione 2024 tutti i contenuti di cui è capace e le più interessanti novità sviluppate negli ultimi tempi, al fine di ribadire la straordinaria qualità della sua esperienza calcistica.