GeForce Now: Fortnite disponibile per tutti da oggi, annunciati i nuovi giochi

Nvidia ha annunciato che da ora Fortnite è disponibile per tutti gli abbonati GeForce Now. Ossia è uscito dallo stato di beta e ora ci si può giocare senza liste d'attesa, anche su sistemi mobile, usando i controlli touch. In questo modo è accessibile anche su sistemi iOS.

La closed beta ci ha dato l'opportunità di testare e mettere a frutto gli insegnamenti, dato che più di 500.000 giocatori hanno partecipato ai test, trasmettendo in streaming oltre quattro milioni di sessioni. Durante la closed beta abbiamo ottimizzato i controlli touch su schermo e i menu di gioco, in modo che il gameplay risulti intuitivo.

Per ringraziarli, tutti i membri che si sono iscritti alla beta riceveranno un abbonamento gratuito GeForce NOW Priority di tre giorni.

Leggiamo anche l'elenco dei giochi aggiunti al servizio:

DEADCRAFT (Nuova release su Steam)

Old World (Nuova release su Steam)

Vampire: The Masquerade Swansong (Nuova release su Epic Games Store)

Dolmen (Nuova release su Steam, 20 maggio)

Trigon: Space Story (Epic Games Store)

GeForce Now è il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia che consente di giocare a un'ampia selezione di titoli PC, posseduti su Steam, Epic Games Store e GOG, con la qualità delle moderne tecnologie grafiche di Nvidia.