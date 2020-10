Giochi Nintendo Switch: Horace e i titoli della settimana del 19 ottobre 2020

Ora che la settimana del 19 ottobre 2020 è cominciata, è arrivato anche il momento di fare il punto della situazione: in questo breve articolo vi mostreremo i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni, come già fatto un'ora fa con quelli che approderanno su PS4.



La settimana del 19 ottobre 2020 non vanterà produzioni di chissà quale rilievo su Nintendo Switch, ma alcune andranno comunque tenute d'occhio. Per esempio il curiosissimo Horace. "Horace è un gioco platform che mischia elementi adventure ed action, rappresentato con uno stile grafico che richiama la pixel art e i classici del genere. Vista la commistione di caratteristiche, il gameplay potrebbe rientrare nella definizione ibrida di metroidvania, perché in effetti la struttura di Horace prevede una progressione del personaggio e abilità da sfruttare per risolvere gli enigmi".



Da segnalare anche il debutto su Nintendo Switch di Transformers: Battlegrounds. "Raduna la tua squadra e parti in missione, per una guerra tattica a turni che infurierà da Central City a Cybertron. Avrai bisogno di forza e strategia per sopraffare i diabolici Decepticon. Scegli i personaggi TRANSFORMERS e le loro abilità per dominare l'imminente battaglia, con OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK e molti altri pronti ad affiancarti nella lotta".



Ricapitoliamo dunque, in un elenco ordinato per date di lancio, i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 19 ottobre 2020.