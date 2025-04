I giochi per Nintendo Switch 2 su game-key card sono la condanna definitiva per il formato fisico: è questa la conclusione a cui è giunto il giornalista Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz, dopo la notizia che quasi tutti i titoli third party per la nuova console sono su schede con chiave di gioco.

"In sostanza si tratta di mere scatole da incartare per fare un regalo di Natale o di compleanno", ha scritto Dring. "Con sempre meno rivenditori di videogiochi, l'aumento dei costi di produzione, il fatto che alle nuove generazioni semplicemente non interessi e la spinta verso la sostenibilità, tutto indica una sola direzione per i supporti fisici."

La strategia di Nintendo, in effetti, non fa una piega: la presenza di confezioni fisiche consente all'azienda di continuare a supportare il mercato dei regali, legati alla presenza di un'utenza spesso molto giovane, ma al contempo i costi produttivi si abbassanno in maniera sostanziale visto che di fatto non c'è una vera cartuccia in quelle custodie.

L'effetto sarà tuttavia solo apparente: un ragazzino che riceve in regalo un gioco per Nintendo Switch 2 si presume voglia giocarci immediatamente, ma dovrà invece effettuare prima il download del gioco per poterlo fare.