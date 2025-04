Warhammer 40.000: Space Marine 2 è in forte sconto per PC Steam ancora per poche ore: l'Imperum vi chiama

Se volete divertirvi facendo a pezzi i nemici in solitaria o cooperativa, allora il gioco che fa per voi è Warhammer 40.000: Space Marine 2, che si trova ancora per poche ore in forte sconto su Instant Gaming. Pagate infatti 38,42€ invece di 60€ per la versione PC Steam. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA, che su Instant Gaming verrà mostrata unicamente al momento del pagamento. Il videogioco è in versione standard, ma sempre in sconto sono disponibili le versioni speciali.