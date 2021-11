I giochi single player fanno parte di Bethesda, dice Todd Howard

I giochi single player fanno parte di Bethesda: lo ha dichiarato Todd Howard nel corso dell'ultimo episodio del podcast IGN Unfiltered, che ha visto appunto la partecipazione del celebre game designer.

Convinto che lavorare in esclusiva su Xbox porterà a giochi migliori, Howard ha risposto a una domanda riguardante il futuro di Bethesda con particolare riferimento alle esperienze single player, pronunciando parole piuttosto chiare.

"Sono parte di ciò che siamo", ha detto riferendosi a questo genere di titoli, rimarcando la passione di Bethesda per gli action RPG giocabili in solitaria ma anche la voglia di sperimentare con elementi social che non rimandino necessariamente al multiplayer.

Chiaramente Howard e i suoi collaboratori potranno dimostrare la fondatezza di tale testimonianza già a partire dal prossimo anno, quando farà il proprio debutto su PC e Xbox l'atteso Starfield (qui l'analisi del trailer dell'E3 2021).

Fra pochi giorni sarà inoltre disponibile The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, ultima riedizione dell'RPG pubblicato originariamente nel 2011.