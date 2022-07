God of War Ragnarok Collector's Edition: preordine Amazon aperto ufficialmente

Aprono ufficialmente i preordini su Amazon della Collector's Edition di God of War Ragnarok, nuovo capitolo della serie in arrivo il 9 novembre 2022. Il gioco uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5. La Collector's Edition di God of War Ragnarok è in prenotazione al prezzo di 214,99€, e all'interno - oltre che il codice del gioco per PS4 e PS5 - contiene tanti goodies interessanti.

La confezione contiene il Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5, una custodia Steelbok (senza disco), due statuette gemelli Vanir (5 cm), set di dadi nanici, martello Mjölnir 40 cm (riproduzione) e vari contenuti digitali.

God of War Ragnarok Collector's Edition

