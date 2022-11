God Of War Ragnarok: compositrice delusa per essere stata tagliata fuori dai crediti

Jessica Mao è una compositrice che ha preso parte alla costruzione della colonna sonora di God of War Ragnarok, ma sebbene il suo contributo sia stato comunque importante nello sviluppo del gioco, il suo nome non compare nei crediti, cosa che le ha provocato una certa delusione.

La Mao ha espresso i suoi sentimenti su Twitter, dove ha evidenziato anche alcune parti del lavoro svolto all'interno del gioco, con alcune tracce musicali e idee anche originali per la composizione della colonna sonora. Purtroppo, la compositrice non è però rientrata nei crediti ufficiali, dunque il suo nome non compare nei titoli di coda di God of War Ragnarok.



La musicista ha spiegato di aver chiesto informazioni a Sony Santa Monica, ma di aver ricevuto come risposta il fatto di non poter rientrare nei credits per non aver raggiunto i "criteri minimi" per essere accreditata come parte di coloro che hanno contribuito allo sviluppo del gioco.

"Questo è stato incredibilmente spiacevole e scoraggiante per me da sapere", ha spiegato la Mao, "E non auguro a nessuno di trovarsi nella mia stessa situazione". Come spiegato dalla stessa musicista, il suo contributo si è svolto in un arco di tempo piuttosto breve, ovvero da giugno ad agosto del 2021, cosa che potrebbe spiegare il fatto di essere stata tagliata fuori dai crediti per un gioco in sviluppo per oltre 4 anni.

Tuttavia, il suo contributo è stato comunque importante, come spiegato in maniera più dettagliata: Jessica Mao ha lavorato nell'ambito della produzione musicale come collaboratrice in Santa Monica, lavorando in particolare agli arrangiamenti di diverse parti della colonna sonora. Ad esempio, ha personalmente modificato e riarrangiato una parte del mix finale che accompagna la boss fight contro Thor.

Nonostante questo, il suo nome non compare nei titoli di coda e a quanto pare non può essere inserito nemmeno a posteriori, visto che sembra sia improbabile una modifica a tale componente. L'idea è che i titoli di coda (quelli completi) siano in effetti renderizzati come un filmato a parte, cosa che non rende semplice una loro modifica.

In base ad altre testimonianze, sembra che anche alcuni responsabili della localizzazione non compaiano nei crediti di God of War Ragnarok, nonostante questi contengano un elenco davvero enorme di nomi, rimarcando ancora una volta come nell'industria videoludica siano diffusi i problemi di mancato accreditamento del lavoro svolto, in diversi ambiti.