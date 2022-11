Mario Kart 8 Deluxe: emerso online un prototipo per Nintendo Switch del 2016

Emerso online un prototipo di Mario Karat 8 Deluxe risalente al 2016, quando ancora Nintendo Switch non era uscita e veniva ancora chiamata NX, internamente. Si tratta sicuramente di una curiosità per tutti gli appassionati di questo vendutissimo gioco.

Il prototipo è datato 2016/10/18 09:37:23 e ha le funzioni di debug attive, com'è normale che sia. Da notare nelle immagini i nomi segnaposto per i piloti, che non fanno parte del Booster Course Pass.

Interessante anche la grafica non finalizzata, che ovviamente è normale per un prototipo, ma che può essere d'aiuto per quelli che non capiscono come mai gli sviluppatori non condividono più le fasi di lavorazione dei loro giochi.

Per il resto vale la pena di ricordare che attualmente Mario Kart 8 Deluxe è uno dei giochi più venduti per Nintendo Switch e uno dei giochi più venduti degli ultimi anni. Quasi cinquanta milioni di copie sono un risultato davvero egregio, soprattutto se pensiamo che Mario Kart 8 era già disponibile per Nintendo Wii U.