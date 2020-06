Google Maps, il nuovo aggiornamento si concentra su mezzi di trasporto alternativi e mezzi pubblici

Google Maps sta per aggiornarsi di nuovo, introducendo nuove funzionalità che dovrebbero migliorare l'esperienza di tutti gli utilizzatori. In particolare renderà felice chi sfrutta quotidianamente mezzi di trasporto alternativi o mezzi pubblici: curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere.

Le informazioni che vi riportiamo arrivano da Jane Manchun Won, che su Twitter anticipa abitualmente nuove feature in arrivo su Google Maps (e nel 99% dei casi si rivela poi accurato). Ora, con il prossimo update Google Maps integrerà in modo molto più convincente i percorsi di mezzi di trasporto alternativi con quelli pubblici. Facciamo un esempio: dovete prendere il treno o l'autobus, ma come arriverete fino al mezzo di trasporto in questione? Utilizzate una bicicletta? Bene: allora Google Maps vi indicherà il percorso migliore da casa al mezzo di trasporto pubblico.

In generale, il nuovo aggiornamento di Google Maps non migliorerà soltanto il percorso da mezzi di trasporto alternativi a quelli pubblici, ma anche le informazioni disponibili su questi ultimi: per esempio, notificherà se un autobus è troppo pieno. Informazioni molto utili soprattutto in tempo di coronavirus.

Cambierà qualcosa anche per l'interfaccia utente: la barra di ricerca in alto avrà bordi più tondi, e vanterà un nuovo logo per Google Maps. La versione iOS, invece, accetterà anche un "Ok Google" al posto di "Hey Siri" per essere avviata (purché abbiate installato sul device Apple anche Google Assistant). Vi interessano, tutte queste novità? Prestate quotidianamente attenzione ai suggerimenti di Google?