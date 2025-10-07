Google Pixel 10 e 10 Pro XL sono in sconto per la prima volta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di ottobre 2025 è iniziata finalmente e gli appassionati di tecnologia possono dare un'occhiata a tanti sconti interessanti. Vi suggeriamo ad esempio di guardare lo sconto di Amazon per il recente Google Pixel 10 e per il modello Google Pixel 10 Pro XL. In entrambi i casi gli sconti portano gli smartphone al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Potete trovare il modello Pixel 10 qui e il modello Pixel 10 Pro XL qui oppure tramite i box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni sono pensate unicamente per chi dispone dell'abbonamento Prime e non è possibile accedervi se non si è iscritti al servizio di Amazon.