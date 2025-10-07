0

Google Pixel 10 e 10 Pro XL sono in sconto per la prima volta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Se è arrivato per voi il momento di cambiare smartphone e la vostra scelta non è ancora stata presa, questo sconto di Amazon per Google Pixel 10 e Pro XL potrebbe convincervi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Google Pixel 10 sopra la propria confezione

La Festa delle Offerte Prime di ottobre 2025 è iniziata finalmente e gli appassionati di tecnologia possono dare un'occhiata a tanti sconti interessanti. Vi suggeriamo ad esempio di guardare lo sconto di Amazon per il recente Google Pixel 10 e per il modello Google Pixel 10 Pro XL. In entrambi i casi gli sconti portano gli smartphone al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Potete trovare il modello Pixel 10 qui e il modello Pixel 10 Pro XL qui oppure tramite i box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni sono pensate unicamente per chi dispone dell'abbonamento Prime e non è possibile accedervi se non si è iscritti al servizio di Amazon.

I dettagli su Google Pixel 10 e 10 Pro XL

Ecco la scheda tecnica del Google Pixel 10:

  • Dimensioni: 152.8 x 72 x 8.6 mm
  • Peso: 204 grammi
  • Display:
    • OLED Actua da 6.3"
    • Risoluzione 1080 x 2424
    • Refresh rate a 120 Hz
    • Luminosità di picco 3000 nit
    • Aspect Ratio 20:9
  • SoC: Google Tensor G5
  • GPU: PowerVR DXT-48-1536
  • RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
  • Storage: 128 GB di tipo UFS 3.1 o 256 GB di tipo UFS 4.0
  • Fotocamere posteriori:
    • Principale Wide 48 MP, f/1.7, OIS
    • Grandangolare Ultra-Wide 13 MP, 120°
    • Tele 5x 10.8 MP, f/3.1, OIS
  • Fotocamera frontale:
    • Principale Wide 10.5 MP, f/2.2
  • Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e
  • Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD
  • Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro, Termometro
  • Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
  • Colori:
    • Blu Indaco
    • Viola Glicine
    • Verde Cedro
    • Nero ossidiana
  • Batteria: 4970 mAh
  • Prezzo:
    • 12 GB RAM + 128 GB Storage | 899 €
    • 12 GB RAM + 256 GB Storage | 999 €

Se volete scoprire tutti i dettagli su Google Pixel 10, potete leggere la nostra recensione qui.

Ecco invece scheda tecnica del Google Pixel 10 Pro XL:

  • Dimensioni: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm
  • Peso: 232 grammi
  • Display:
    • OLED Super Actua da 6.8"
    • Risoluzione 1344 x 2992
    • Refresh rate a 120 Hz
    • Luminosità di picco 3300 nit
    • Aspect Ratio 20:9
  • SoC: Google Tensor G5
  • GPU: PowerVR DXT-48-1536
  • RAM: 16 GB di tipo LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0
  • Fotocamere posteriori:
    • Principale Wide 50 MP, f/1.68
    • Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/1.7, 123°
    • Tele 5x 48 MP, f/2.8
  • Fotocamera frontale:
    • Principale Wide 42 MP, f/2.2
  • Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
  • Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD
  • Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro, Termometro
  • Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
  • Colori:
    • Grigio argento
    • Verde giada
    • Grigio creta
    • Nero ossidiana
  • Batteria: 5200 mAh
  • Prezzo:
    • 16 GB RAM + 256 GB Storage | 1299 €
    • 16 GB RAM + 512 GB Storage | 1429 €
    • 16 GB RAM + 1 TB Storage | 1689 €

Ecco anche la recensione di Google Pixel 10 Pro XL.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Google Pixel 10 e 10 Pro XL sono in sconto per la prima volta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime