Google Pixel 10 e 10 Pro XL sono in sconto per la prima volta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di ottobre 2025 è iniziata finalmente e gli appassionati di tecnologia possono dare un'occhiata a tanti sconti interessanti. Vi suggeriamo ad esempio di guardare lo sconto di Amazon per il recente Google Pixel 10 e per il modello Google Pixel 10 Pro XL. In entrambi i casi gli sconti portano gli smartphone al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Potete trovare il modello Pixel 10 qui e il modello Pixel 10 Pro XL qui oppure tramite i box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni sono pensate unicamente per chi dispone dell'abbonamento Prime e non è possibile accedervi se non si è iscritti al servizio di Amazon.
I dettagli su Google Pixel 10 e 10 Pro XL
Ecco la scheda tecnica del Google Pixel 10:
- Dimensioni: 152.8 x 72 x 8.6 mm
- Peso: 204 grammi
- Display:
- OLED Actua da 6.3"
- Risoluzione 1080 x 2424
- Refresh rate a 120 Hz
- Luminosità di picco 3000 nit
- Aspect Ratio 20:9
- SoC: Google Tensor G5
- GPU: PowerVR DXT-48-1536
- RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 128 GB di tipo UFS 3.1 o 256 GB di tipo UFS 4.0
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 48 MP, f/1.7, OIS
- Grandangolare Ultra-Wide 13 MP, 120°
- Tele 5x 10.8 MP, f/3.1, OIS
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide 10.5 MP, f/2.2
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e
- Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro, Termometro
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
-
Colori:
- Blu Indaco
- Viola Glicine
- Verde Cedro
- Nero ossidiana
- Batteria: 4970 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 128 GB Storage | 899 €
- 12 GB RAM + 256 GB Storage | 999 €
Se volete scoprire tutti i dettagli su Google Pixel 10, potete leggere la nostra recensione qui.
Ecco invece scheda tecnica del Google Pixel 10 Pro XL:
- Dimensioni: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm
- Peso: 232 grammi
- Display:
- OLED Super Actua da 6.8"
- Risoluzione 1344 x 2992
- Refresh rate a 120 Hz
- Luminosità di picco 3300 nit
- Aspect Ratio 20:9
- SoC: Google Tensor G5
- GPU: PowerVR DXT-48-1536
- RAM: 16 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 50 MP, f/1.68
- Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/1.7, 123°
- Tele 5x 48 MP, f/2.8
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide 42 MP, f/2.2
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
- Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro, Termometro
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
-
Colori:
- Grigio argento
- Verde giada
- Grigio creta
- Nero ossidiana
- Batteria: 5200 mAh
- Prezzo:
- 16 GB RAM + 256 GB Storage | 1299 €
- 16 GB RAM + 512 GB Storage | 1429 €
- 16 GB RAM + 1 TB Storage | 1689 €
Ecco anche la recensione di Google Pixel 10 Pro XL.