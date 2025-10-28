Google smentisce le voci su una violazione di 183 milioni di account Gmail

Google ha dovuto chiarire che non è stato coinvolto in alcuna violazione dei dati, dopo la diffusione di notizie sensazionalistiche riguardanti un presunto furto che avrebbe esposto 183 milioni di account Gmail. La vicenda è iniziata nel corso del weekend, con articoli che affermavano che milioni di account fossero stati compromessi, alcuni dei quali riportavano addirittura il numero totale di 183 milioni di utenti colpiti.

Secondo quanto spiegato da Google in diversi post su X, i rapporti sono falsi. Non c'è stata alcuna violazione diretta dei sistemi Gmail; le credenziali compromesse provenivano in realtà da raccolte di informazioni rubate nel tempo tramite malware, attacchi di phishing e data breach multipli, non da un singolo attacco rivolto alla piattaforma.