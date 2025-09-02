Nessun allarme di sicurezza per Gmail: “Le nostre protezioni sono forti ed efficaci”

Google ha smentito ufficialmente le segnalazioni legate a una falla di sicurezza in Gmail . Pare infatti che un attacco di phishing si sia realmente presentato, ma si tratterebbe di un episodio che non coinvolge i 2,5 miliardi di utenti, come evidenziato in precedenza, definendo quindi le informazioni false. Facciamo maggiore chiarezza.

Gmail è attualmente sicuro

Google ha voluto rassicurare gli utenti sul blog ufficiale, specificando che le informazioni degli scorsi giorni sono "del tutto false". A giugno si sarebbe verificato un episodio di phishing nei confronti di un'istanza Salesforce utilizzata dall'azienda. Le persone coinvolte sono state segnalate e il tutto è stato risolto senza troppi problemi.

"Vogliamo rassicurare i nostri utenti che le protezioni di Gmail sono forti ed efficaci. Di recente sono emerse diverse affermazioni inesatte, secondo le quali avremmo emesso un ampio avviso a tutti gli utenti di Gmail in merito a un grave problema di sicurezza di Gmail. È completamente falso", si legge.

Nessun allarme di sicurezza per Gmail

"Sebbene i phisher siano sempre alla ricerca di modi per infiltrarsi nelle caselle di posta, le nostre protezioni continuano a bloccare oltre il 99,9% dei tentativi di phishing e malware per impedire agli utenti di raggiungerli". Ovviamente l'azienda di Mountain View suggerisce di adottare sempre misure di sicurezza speciali, come l'utilizzo di Passkey rispetto alla classica password e vari accorgimenti che possano rafforzare ulteriormente le protezioni già esistenti.