I giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus di settembre sono disponibili

Vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana? Nessun problema, qui sotto abbiamo elencato i nuovi giochi mensili del servizio di Sony. Avete tempo fino a lunedì 6 ottobre per riscattarli , dopodiché verranno sostituiti con altri titoli:

I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di settembre da oggi sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio (Essential, Extra e Premium), che dunque ora possono reclamarli e aggiungerli alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Una panoramica dei giochi del PS Plus di settembre

Facciamo una panoramica dei nuovi giochi disponibili per abbonati. Fra bizzarre missioni e misteriose cospirazioni, Psychonauts 2 è un'avventura platform in cui il giovane Razputin "Raz" Aquato, dotato di poteri psichici, si unisce agli Psiconauti, un'organizzazione segreta che combatte minacce mentali. Con abilità come telecinesi, pirocinesi e chiaroveggenza, il giocatore esplora mondi psicologici unici, pieni di enigmi e creature bizzarre. La storia ruota attorno a un misterioso complotto interno agli Psiconauti e alla resurrezione di una potente nemica, Maligula, legata al passato della famiglia di Raz. Si tratta di uno dei migliori esponenti del genere degli ultimi anni, com spiegato nella nostra recensione di Psychonauts 2.

Cambiando del tutto genere, Stardew Valley è un gestionale che ci immerge in una tranquilla valle rurale. Il protagonista eredita la vecchia fattoria del nonno e decide di abbandonare la vita cittadina per dedicarsi all'agricoltura, all'allevamento e alla vita di comunità. Potremo passare le giornate a coltivare, pescare, esplorare miniere, stringere relazioni con gli abitanti e persino trovare la nostra anima gemella virtuale. Il giocatore può scegliere se aiutare la città a ricostruire il centro sociale o favorire la corporazione Joja. Con il passare delle stagioni, la valle si trasforma in un mondo vivo e ricco di attività, dove ogni scelta contribuisce a creare una storia personale. Il gioco è in continuo aggiornamento, con nuove funzionalità e contenuti che arricchiscono l'esperienza nel tempo. A questo proposito, da poco è stata annunciata la versione 1.7. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

Uno scatto da Stardew Valley

Viewfinder è un puzzle game in prima persona basato su un'idea peculiare: modificare la realtà attraverso fotografie e immagini. Il giocatore esplora ambienti onirici e colorati, risolvendo enigmi manipolando lo spazio con scatti che si trasformano in oggetti tridimensionali. Ogni livello propone nuove meccaniche visive e sfide che stimolano l'uso della materia grigia e la creatività. Un titolo sicuramente da provare, specialmente ora che viene offerto dal Plus, come spiegato nella nostra recensione di Viewfinder.

Che ne pensate la line-up di settembre del PlayStation Plus Essential è di vostro gusto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.