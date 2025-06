Google testa Search Live: la ricerca diventa una conversazione, puoi parlare direttamente con Google

Nel vasto panorama di utilizzi dell'intelligenza artificiale, una delle funzioni più ricercate e apprezzate è sicuramente quella relativa ad un utilizzo tramite voce. Google sta avviando i test per una nuova funzione denominata "Search Live". Questa funzione permetterà agli utenti di effettuare delle ricerche direttamente tramite una conversazione con l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale con cui, il rapporto, si appresta a diventare molto più interattivo oltre che intuitivo. In questo momento, la funzione è in fase di test sia su Android e sia su dispositivi iOS. Sarà possibile parlare direttamente con il proprio assistente personale che si comporterà come un motore di ricerca.

Come funziona Search Live? Come funziona, dunque, Search Live? Google permetterà di avviare una conversazione con l'IA. Search Live è stata presentata durante il Google I/O dello scorso mese. Nel video illustrativo che la stessa azienda di Mountain View ha presentato, un utente chiedeva aiuto per riparare la sua bicicletta da montagna. L'utente nel video in questione ha chiesto all'IA di reperire un manuale digitale e, successivamente, ha chiesto informazioni precise relative ai freni per poi chiedere addirittura di fornirgli un link di un video YouTube in cui veniva mostrato, in un tutorial, come sistemare una vite spanata. Infine ha chiesto anche di trovare la misura esatta dei dadi che avrebbe dovuto acquistare.