Gothic Classic per Nintendo Switch disponibile, con trailer di lancio

THQ Nordic ha pubblicato il trailer di lancio di Gothic Classic per Nintendo Switch , annunciando così la disponibilità del gioco. Chi lo volesse, lo trova sul Nintendo eShop per 29,99€.

Prezzo troppo alto?

Il prezzo della versione Nintendo Switch di Gothic Classic desta qualche perplessità, considerando che stiamo parlando di una conversione 1:1 del gioco originale, uscito su PC nel 2001.

Proprio la versione PC ha un prezzo standard di 9,99€, ma con i vari saldi è stato possibile acquistarla anche a 99 centesimi. Attualmente, ad esempio, è in saldo su Steam per 3,19€. Ribadiamo che si tratta dello stesso identico gioco, non del remake atteso per il prossimo anno.

Detto questo, chi acquisterà Gothic Classic si troverà per le mani un grande gioco di ruolo d'azione, molto impegnativo, ma con tante sfaccettature differenti a rendere unica l'avventura. Non per niente è ancora oggetto di culto e vanta una comunità di appassionati davvero ampia e attiva.