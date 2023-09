Dying Light 2, gli aggiornamenti per l'autunno e l'inverno sono stati svelati

Techland ha condiviso i primi dettagli sui contenuti in arrivo in Dying Light 2 per l'autunno e l'inverno. L'annuncio è avvenuto anche tramite un post su X, che potete trovare qui sotto.

Le novità sono veramente molte e includono nuove missioni e attività:

Missioni cooperative

Board Quests

Incursione nella torre

Anomalie GRE rigiocabili

Il ritorno di Tolga e Fatin

Altre opzioni grafiche

Attivazione/disattivazione dell'effetto di bloom della luce

Cursore del campo visivo (FOV) su Xbox Series S

Miglioramenti alla Quality of Life:

Riparazione delle armi

Smantellamento dell'attrezzatura

Smantellamento di mod

Cosmetici e personalizzazione:

Equipaggiamento Carrier

Abito del capo gilda Carrier

Wierzbowski e altri abiti gratuiti

Nuove meccaniche:

Nuove varianti di nemici

Esecuzioni/Mosse finali

Difficoltà Incubo

Strumenti Nightrunner nel New Game Plus di Dying Light 2

Nemici che lasciano cadere le armi

Più modi di uccidere:

Nuova rarità delle armi

Nuovo tipo di arma: coltelli

Nuovo tipo di arma: polearm

Nuovo tipo di arma: firearm

Effetti elementali delle armi da lancio

Scorpio

Eventi e crossover:

Vampire: The Masquerade

Halloween

Per l'onore

Celebrazioni invernali

E altro ancora...: