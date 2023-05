Gran Turismo, mostrata una clip del film, il trailer completo domani 2 maggio

L'account ufficiale della serie Gran Turismo su Twitter ha pubblicato una clip del film in lavorazione, annunciando che il primo trailer completo sarà pubblicato domani 2 maggio 2023.

Il teaser dura circa quindici secondi e mostra l'attore David Harbour e alcune scene di corsa. Niente più di un assaggio di quello che ci aspetta domani, come potete vedere voi stessi:

Da notare che non è stato indicato l'orario di pubblicazione del trailer, quindi non sappiamo con precisione quando lo vedremo. Il film uscirà nei cinema in agosto.

Diretto da Neill Blomkamp e scritto da Jason Hall e Zach Baylin, Gran Turismo racconterà la storia di Jann Mardenborough, un giocatore che è diventato un pilota vero.

Oltre a David Harbour, il cast del film comprende Orlando Bloom, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner e Djimon Hounsou.