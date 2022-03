GTA 5 debutta su PS5 e Xbox Series X|S, blockbuster di tre generazioni di console

GTA 5 è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una remaster che sfrutta le capacità delle piattaforme next-gen al fine di offrirci un'esperienza tecnicamente al passo coi tempi. Si tratta di qualcosa di inedito a questi livelli: un blockbuster in grado di segnare ben tre generazioni di console.

Il debutto di Grand Theft Auto V è avvenuto nell'ormai lontano settembre 2013, su PS3 e Xbox 360, ed è chiaro che solo un progetto ai tempi così straordinario, caratterizzato da un valore produttivo così grande, poteva reggere un'operazione del genere.

È vero, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S le geometrie di personaggi, oggetti e veicoli pagano inevitabilmente dazio mentre l'effettistica risulta datata, ma sono state introdotte ben due modalità a 60 fps (liscia e con ray tracing) che rendono senza dubbio il gameplay più piacevole rispetto ai 30 fps.

A proposito di ray tracing, in verità l'impiego di tale tecnologia nel gioco lascia un po' interdetti, visto che non è facile individuarlo e tutto fa pensare a un'implementazione simile a quella vista in Cyberpunk 2077 (qui l'analisi della versione next-gen), dunque limitata alle ombre.

Grand Theft Auto V, i tre protagonisti

È tuttavia nei contenuti più che nella tecnica, a due generazioni di distanza, che troviamo la parte migliore di GTA V, il suo comparto narrativo spietato e dissacrante, i dialoghi brillanti, il carisma dei protagonisti e l'assoluta libertà d'azione che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per il franchise.

Con oltre 160 milioni di copie vendute, il blockbuster di Rockstar Games si toglie in questo caso uno sfizio un po' fine a se stesso, anche se il prezzo estremamente accessibile potrebbe riservare delle grosse sorprese quando andremo a vedere i numeri totalizzati da questa ennesima edizione. Dopo il ben poco entusiasmante lavoro svolto con GTA Trilogy, che ha venduto 10 milioni di copie nonostante tutti i suoi problemi, è chiaro che la remaster del quinto capitolo per PS5 e Xbox Series X|S servirà a tenere occupati i milioni di fan del brand in attesa di aggiornamenti sul prossimo episodio.

Tuttavia, francamente, per 9,99€ chi rinuncerebbe a farsi un altro giro nelle vite di Michael, Franklin e Trevor, sfruttando in questo caso l'hardware delle nuove piattaforme? Voi avete già effettuato l'acquisto? Che ve ne pare di questa versione di GTA 5? Parliamone.

