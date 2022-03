Elden Ring: giocatore sta realizzando un diario di viaggio grafico davvero strepitoso

È normale per i videogiocatori raccontare della loro esperienza con Elden Ring, magari con descrizioni iperboliche che tentano di rendere i momenti più emozionanti che hanno vissuto, ma Ste Pickford dei Pickford Bros ha deciso di andare oltre, trasformando la sua esperienza in un vero e proprio racconto grafico.

Lo storico artista e game designer, nonché fumettista, cui dobbiamo, insieme a suo fratello John, diversi classici della scena inglese degli anni '80 e '90, tra i quali Zub, Feud e Glider Rider, ha infatti preso a disegnare le sue avventure nel titolo di FromSoftware su di un taccuino, realizzando un eccezionale volume, pieno di splendide illustrazioni.

Il suo lavoro è indice non solo di una grande bravura nel disegno, riconosciuta da anni, ma anche del suo amore per i videogiochi, che evidentemente non lo ha abbandonato nonostante la lunghissima carriera nel settore.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.