Guardiani della Galassia Vol. 3, trailer ufficiale del film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3 si mostra con il primo trailer ufficiale, pubblicato da Marvel per il momento nella sola versione in inglese. Si tratta dell'ultimo capitolo della saga diretta da James Gunn, passato poi a coordinare le produzioni DC insieme a Peter Safran.

Ambientato dopo gli eventi di Guardiani della Galassia: Holiday Special (qui la recensione), il film racconterà di come Peter Quill e i suoi compagni d'avventura proveranno a riportare in squadra Gamora dopo i drammatici eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Non è tutto: Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà anche la figura di Adam Warlock, interpretato da Will Poulter: un eroe di livello cosmico che tuttavia si scaglierà contro Star-Lord e gli altri, almeno inizialmente, e che si vede anche in questo trailer.

Per alcuni personaggi il terzo capitolo della saga potrebbe essere l'ultimo, o almeno è ciò che ha lasciato intendere Dave Bautista per il suo Drax. Chissà, magari l'ex wrestler riuscirà a convincere i produttori del film di Gears of War a scritturarlo nel ruolo di Marcus Fenix?

Tornando a Guardiani della Galassia Vol. 3, l'uscita nelle sale cinematografiche italiane è fissata al 3 maggio 2023.