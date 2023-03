Guilty Gear: Strive, annunciato Bedman? come nuovo personaggio giocabile

Guilty Gear -Strive- sta per ricevere uno dei suoi combattenti più strani con l'arrivo di Bedman? come personaggio giocabile, che sarà disponibile a partire dal 6 aprile 2023 insieme al rispettivo livello, all'interno del Season Pass 2 del gioco.

Come visibile nel trailer di presentazione riportato qui sotto, Bedman? è in verità un'accoppiata di personaggi, con la giovane Delilah che si ritrova a combattere sostenuta dal bizzarro Bedman, che come dice il nome è, effettivamente, un letto antropomorfo o qualcosa del genere.

Entrambi combattono insieme come un singolo personaggio, che si prospetta come uno dei più strani in arrivo all'interno del Season Pass 2 il 6 aprile 2023.

Con Bedman? arriva anche il rispettivo stage, ovvero "Fairy's Forest Factory", anche questo piuttosto in linea con la stranezza generale del personaggio, sospeso tra il fantasy fiabesco e il fantascientifico inquietante. Si tratta del terzo combattente previsto all'interno del Season Pass 2, con un altro che verrà presentato più avanti ed è previsto per maggio 2023.

Nel frattempo, Guilty Gear -Strive- è arrivato anche su console Xbox, lanciato direttamente all'interno della nuova mandata di titoli di Xbox Game Pass a marzo 2023. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guilty Gear -Strive-.