Star Citizen: ingegneri e gabinetti che esplodono nel nuovo video "Verso il 4.0"

Star Citizen prosegue il suo percorso di evoluzione e, come praticamente ogni fine settimana, arriva un nuovo video diario che mette in luce i progressi fatti nello sviluppo del gioco, riassunti nel video "Journey to 4.0" e concentrati sulla classe Engineer e le sue varie occupazioni, che a quanto pare riguardano anche gabinetti esplosivi.

Si tratta del primo video della serie "Verso il 4.0", che da qui in poi dovrebbe dimostrare le varie aggiunte che porteranno alla versione 4.0 di Star Citizen, notevolmente più avanzata di quelle viste in passato.

Tra le novità possiamo vedere le attività della classe Engineer, che è una delle specializzazioni previste.

Nel prossimo futuro della simulazione spaziale c'è infatti anche l'idea di costruire un'esperienza di gioco cooperativa, in cui un equipaggio è composto da diversi specialisti, ognuno dei quali impegnato in attività diverse da portare avanti a bordo delle navi. L'ingegnere dello spazio avrà a che fare soprattutto con dispositivi elettronici, meccanismi e automazione, occupandosi anche della manutenzione di questi elementi.

Tra queste pare esserci anche il corretto mantenimento delle toilette delle navi, che altrimenti possono causare incidenti alquanto impressionanti, come visibile nel video. Non c'è ancora una data prevista per la versione 4.0, ma secondo Cloud Imperium Games potrebbe arrivare prima del previsto.

Nel frattempo, abbiamo visto un notevole flusso di giocatori su Star Citizen con il lancio dell'Alpha 3.18, mentre il gioco ha raccolto ormai 550 milioni di dollari.