Half-Life 2 Overcharged: disponibile la mod che modifica grafica e gameplay

Half-Life 2: Overcharged è un'interessante mod per il classico di Valve che modifica in maniera notevole sia la grafica che alcuni elementi del gameplay dell'originale, ora disponibile al download in una versione più completa.

La mod disponibile a questo indirizzo su MDDB e contiene una grande quantità di elementi di variazione rispetto all'originale Half-Life 2, compresa una rielaborazione generale del gunplay ed altri elementi di gioco veri e propri. Tra questi troviamo anche delle mappe estese, ambientazioni più ampie, alcune delle quali effettuate recuperando asset non utilizzati nell'originale, e oltre 50 armi disponibili.

Ci sono anche rielaborazioni tecniche come un movimento più accurato del personaggio, oltre alla possibilità di rallentare il tempo in alcuni momenti. In generale, si prospetta come una modifica all'esperienza originale, ma sembra essere tra le mod più interessanti uscite di recente per Half-Life 2, peraltro uno dei soggetti preferiti dalla community di modder su PC.

Tra le novità si rileva anche una modifica importante all'intelligenza artificiale, che comporta variazioni nelle routine comportamentali dei nemici durante i combattimenti, proponendo delle nuove sfide all'interno della struttura classica del gioco. Inoltre, viene introdotta una nuova Global Illumination dinamica per le ambientazioni ed effetti come Bokeh Dof, Color Correction Filters, FXAA, SSAO, Sun Rays, Projected Texture e migliori spade per la torcia.

Nel frattempo, abbiamo visto che Half-Life 2 si è aggiornato con una nuova interfaccia pensata per Steam Deck.